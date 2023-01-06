Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu.

"Toprağı ve çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir"

Toprak asıl hayat kaynağı olarak önemini halen koruyor. Biz de toprağımıza ve çiftçimize sahip çıkmanın öneminin farkındayız. Toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir. Çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Gübreyi, ilacı, yemi kullanan çiftçimiz ile kurumları birlikte değerlendiriyoruz.

"Tahıl sevkiyatıyla nsanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük"

Tahıl sevkiyatının sekteye uraması açlık tehdidini ortaya çıkardı. Türkiye olarak yürüttüğümüz tahıl sevkiyatını başlatarak insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük.

"Sistem bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz"

Politikalarımızı ekosistemi gözeterek oluşturuyoruz.Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan sistem bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz. Tarım arazilerinin toplulaştırılması ve meraların korunması gibi birçok alanda sürekli hedef büyütüyoruz. Çiftçilerimizin alın terlerinin karşılığını alabilmesini hedefliyoruz.

Çiftçiye 250 bin lira kredi desteği

Çiftçi Destek Kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcama için kullanabilecektir. Gelir elde edemedikleri ihtiyaçlarını rahatla karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz. Kişi başına 250 bin liraya kadar kredi verilecek.https://t.co/InnwCibdPz pic.twitter.com/tNPvcxTuy3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2023

Tarımsal KOBİ Kredisi'nin üst limiti 15 milyon lira

İkinci müjdemiz Tarımsal KOBİ Kredimiz. Tarımsal kredinin üst limiti 15 milyon lira. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecektir.

Ziraat Bankası'ndan çiftçilere uygun kredi

Üçüncü müjdemiz Tarım Borç Transferi. Başka bankalardan kredi alanlara Ziraat Bankası uygun kredi verecek. Üst limiti 5 milyon lira olacak kredinin faizi 9,75, vadesi 60 aydır. Ziraat Bankası'nın tarım kredilerindeki takip oranlarının yüzde 1'in altında olması ödemelerini hassasiyetler yaptıklarını gösteriyor.

"5 esasla Türkiye'mizi büyütmeyi hedefliyoruz"

Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla 5 temel esas üzerinde Türkiye'mizi büyüteceğiz. Çiftçilerimizden alacağımız destek hayati öneme sahiptir.