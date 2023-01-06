Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat'ta terörle mücadelede son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmetçik'in hudutlarda büyük çaba sarfettiğini ve emeğine saygı gösterilmesini istediklerini belirten Akar, "Örnek düzeyde çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendisine verilen görevi arazinin zorluğuna, hava şartlarının zorluğuna bakmaksızın başarıyla yerine getiriyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor. https://t.co/09C3rr7J3f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2023

"Suriye'nin kuzeyinde tek hedefimiz teröristler"

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek" politikasının devam ettiğini belirten Akar şunları söyledi:

"Terörü kaynağında yok etme stratejimizi sürdürüyoruz. Başta Irak ve Suriye olmak üzere biz bütün komşularımızın hudutlarına saygılıyız. Diğer taraftan da komşularımızın ve diğer ülkelerin bizi anlamalarını bekliyoruz. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Terör belasından halkımızı kurtarmaya kararlıyız. Teröristlerin inlerini, barınaklarını yıktık, yıkmayı sürdürüyoruz. . Suriye'nin kuzeyinde tek hedefimiz teröristler. Bazı odaklar bunu çarpıtmak suretiyle başka yöne çekmekteler. Bizim yaptığımız bütün operasyonlar meşru müdafaa kapsamında yapılmakta, uluslararası hukuk bakımından hiçbir sorunumuz yok."

"Yeni bir göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını dile getirdik"

Akar, Türkiye-Rusya-Suriye görüşmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Terörle mücadeleden başka amacımız olmadığını ortaya koyduk. Yeni bir göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik. Sorunun elimizden geldiğince barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesini arzu ediyoruz."

"Burnumuzun dibine kadar gelen teröristlere müsaade etmeyiz"

Bakan Akar, Şam'la 11 yıl sonra kurulan ilk temasla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kendi pozisyonumuzu ortaya koyduk. Burnumuzun dibine kadar gelen teröristlere müsaade etmeyiz. Suriye'deki kardeşlerimiz provokasyona gelmemeli. Taciz ve saldırılara karşı yapılması gereken ne varsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"17 milyon tona yakın tahıl, ihtiyaç sahiplerine aktarıldı"

Akar, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili, Türkiye'nin barış için elinden geleni yaptığı ve yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda 17 milyon tona yakın tahıl, ihtiyaç sahiplerine sevk edildi. İnşallah bundan sonra da devam edecek" dedi.

Akar'dan Atina'ya tepki: Aklınızı başınıza alın

Akar, Yunanistan'ın tacizlerine de sert tepki gösterdi:

"Girişimlerimizin hiçbirine Yunanistan'dan olumlu yanıt almadık. Gerginliğin giderilmesi için destek vermiyorlar. Biz saldırıda, tacizde bulunmuyoruz. Ama bize yapılan hiçbir tacizi de karşılıksız bırakmayacağız. Kışkırtıcı tavrınızdan vazgeçin diyoruz. Biz tüm yaptıklarınıza rağmen problemleri diyalog yoluyla çözelim diyoruz. Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın. Ayaklarınız yere bassın. Bu dostluk elini tutmakta gecikmeyin."