Sahte içkileri çeşidine göre ayırdılar, "gömlek, penye, kazak" gibi kod isimler kullandılar. İmalathaneye ise "tekstil atölyesi ya da araba tamirhanesi" dediler.

Sahte içki formül defteri de tuttular.

İstanbul Kaçakçılık Şube Polisi, düzenledikleri son operasyonlarda 2 sahte içki şebekesini çökertti.

Şüpheliler adım adım takip edildi, her hareketleri izlendi.

Detaylara TRT Haber ulaştı

TRT Haber, operasyonların detaylarına ulaştı.

Zanlıların sahte içkilere kod ad verdikleri belirlendi, formül defteri tuttukları da tespit edildi.

Şebeke üyelerinin sahte içki yapımını yazdıkları defteri aralarına yeni katılanlara verdikleri anlaşıldı.

Şebeke üyeleri aralarında çeşitli şifreler kullandı

Şüpheliler polis takibine girmemek için her yolu denedi. Kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde eğer sahte içki hazır değilse, "kumaşı kesiyoruz, henüz hazır değil" gibi ifadeler kullandı.

"Arabanın tamiri bitti mi?" sorusu da şebeke üyeleri arasındaki bir şifreydi. Eğer cevap "evet" ise şüpheliler hazırladıkları sahte içkiyi piyasaya sürecekti.

Son iki operasyonda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı

Polis, şüphelileri adım adım takip etti.

Son operasyonlarda iki imalathane mühürlendi. 37 ton sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 56 şüpheliden 14'ü tutuklandı.