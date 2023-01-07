Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 09:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yağışlar yüzde 40,6 azaldı: Kuraklık en çok Marmara ve İç Ege'de hissedildi
Türkiye'de son üç ayda yağışların uzun yıl verilerine göre yüzde 40,6, geçen yıla göre yüzde 31 azalma göstermesiyle kuraklık riski arttı. Yağışların azalmasıyla kuraklık en çok Marmara ve İç Ege'de hissediliyor.
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