Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 28, 2020
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/fIuMqECl4v
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