Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanmasının sözde yöneticilerinden Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraflarda bulundu.

"Karabağ’a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz” diyen Gültekin'in, teröristlerin Azerbaycan'a karşı savaştığını söyledi.

Böylelikle PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Örgütten kaçışlar arttı

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun operasyonları nedeniyle terör örgütünden kaçışların arttığını, örgütün içinde büyük çözülmelerin yaşandığını açıkladı. Örgüte katılım iyice azaldı ve örgüt hareket serbestisini yitirdi.

Kaynaklar, PKK/KCK terör örgütünün Karabağ’da Ermenistan’ın yanında yer alarak Ermenistan’ın Irak'ın kuzeyinde kendilerine destek vermesini amaçladıklarını, eleman eksikliğini kadın ve gençleri öne sürerek kapatmak gibi alçakça bir planı uygulamaya çalıştıklarını vurguladı.