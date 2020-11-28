Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 yıl 9 ay süren dava için 52 bin lira tazminat kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Anayasa Mahkemesi, maddi ve manevi tazminat talebiyle açılan bir davanın 17 yıl 9 ay sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Aileye 52 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Gümüşhane'de geçirdiği iş kazasında hayatını kaybeden işçinin ailesi, kaza sonucu ölümden doğan maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı.
Ailenin 22 Mayıs 2001'de açtığı davada yargısal süreç, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 25 Şubat 2019'da verdiği onama kararıyla sona erdi.
Kararın kesinleşmesinin ardından "adil karar verilmediğini ve yargılamanın uzun sürdüğünü" iddia eden aile, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.
Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Başvuruculara 52 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
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