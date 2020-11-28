Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığından, Somali'deki terör saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı Somali'de dün ve bugün düzenlenen terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarındaki bir kafeteryaya ve bugün de Abdiaziz bölgesinde düzenlenen terör saldırılarında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Söz konusu terör eylemlerini kuvvetle kınıyor, kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kurbanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Somali’de Düzenlenen Terör Saldırıları Hk. https://t.co/5EaftLx79F pic.twitter.com/KlOpdhzub4— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 28, 2020
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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