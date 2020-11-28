Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Değerli dostlarım, COVID-19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere."
Ağbaba'nın, Malatya'daki evinde istirahat ettiği öğrenildi.
Değerli dostlarım,— Veli AĞBABA (@veliagbaba) November 28, 2020
Covid 19 test sonucum pozitif çıktı.Tedavi sürecine başladık.
Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım.
Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım.
Anlayışınız için teşekkürler.
Sağlıklı,güzel günlerde görüşmek üzere... pic.twitter.com/riWTyxl79k
Etiketler: CHP Koronavirüs
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