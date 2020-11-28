Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli dostlarım, COVID-19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere."

Ağbaba'nın, Malatya'daki evinde istirahat ettiği öğrenildi.