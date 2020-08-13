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Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeği belirtilen paylaşımda Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı ifade edildi.
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2020
Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz.#MSB #TSK pic.twitter.com/A667dt4BrZ
Dün yine Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist gözaltına alınmıştı.
Etiketler: msb zeytin dalı Terörle MücadeleSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 13:30
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