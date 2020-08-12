Törerle mücadele sınır içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde törerden arındırılan bölgelerde teröristlerin sızma girişimleri ve faaliyetleri de tek tek önleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li teröristin daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.