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Zeytin Dalı bölgesinde 20 terörist gözaltına alındı
[Fotoğraf: MSB]
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı.
Törerle mücadele sınır içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde törerden arındırılan bölgelerde teröristlerin sızma girişimleri ve faaliyetleri de tek tek önleniyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li teröristin daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/FrTJvuZuOg
Etiketler: son dakika msb zeytin dalı Terörle MücadeleSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:07
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