Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplandı. Kurul, vaka sayılarını değerlendirecek, "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, koronavirüse karşı hangi tedbirler alınacak?" sorularının cevabını tartışacak.

Merakla beklenen "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?" sorusunun yanıt bulacağı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. "Eğitim" başlıklı toplantının detaylarını @trthaber muhabiri Çağla Gül Tuncer aktardı.https://t.co/UFnVwVWHaW pic.twitter.com/TQZa2ubGk0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 12, 2020

Son olarak Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu konuları ele almak üzere bir kez daha bir araya gelmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak değerlendirme sürecinin nihai aşamaya geldiğini duyurdu.

Vaka artışları gündemde

Vaka sayılarındaki artış 1000'in üzerinde. Dalgalanmalar devam ediyor. Kurul son durumu değerlendirecek.