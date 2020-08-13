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Bitlis kırsalında hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz
Bitlis kırsalında, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele kapsamında iç güvenlik operasyonları hız kesmeden sürüyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.
2 günde 6 terörist ölü ele geçirildi
Dün Hakkari'de etkisiz hale getirilen 3 terörist ile birlikte 2 günde 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.
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