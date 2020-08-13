Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dayanışma çağrısı yaptı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığI açıklamada, "Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var. Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım" dedi.

Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var.Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım. #okullarıbirlikteaçacağız — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 13, 2020

Bakan Selçuk, dün akşam saatlerinde Bilim Kurulu'ndan alınan tavsiye kararıyla yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağını açıklamıştı.

[Grafik: TRT Haber]