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Muharrem İnce: 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni Sivas'tan başlatıyoruz
[Fotoğraf: AA ]
Muharrem İnce, "4 Eylül'de 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni Sivas'tan başlatacağız" dedi.
CHP'li Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenledi.
İnce, burada yaptığı konuşmada, 4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı.
Etiketler: son dakika Muharrem İnceSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:13
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