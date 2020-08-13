Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireyler için önemli bir karar aldı. Bakan Selçuk “124 Gündüz Yaşam Merkezleri'nde otizmli bireylere hizmet veriyoruz. Bu merkezlerde haftada 16 saat hizmet alan otizmli vatandaşlarımızın yararlanma sürelerini 40 saate çıkardık” dedi.

Servis hizmeti de veriliyor

Bakan Selçuk, otizmli bireylerin Gündüz Yaşam Merkezleri’nde belirli bir saatte evlerinden alınarak belirli bir saatte ailelerine teslim edilmek üzere servis dahil tüm hizmetleri de karşıladıklarını kaydetti.



Otizm Masası ile ailelere danışmanlık desteği

İl müdürlükleriyle yapılan çalışmaları da paylaşan Bakan Selçuk, “İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Hizmet Merkezlerimiz bünyesinde kurulan Otizm Masası’nda, ailelerimize ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti veriyoruz” diye konuştu.



İstihdam edilen her otizmli için mali destek



Bakan Selçuk, Gaziantep, Konya, Manisa ve Sakarya’da kurulan 9 korumalı işyerinde otizmli bireylerin istihdama katıldığını, korumalı işyerlerinde istihdam edilen her engelli için de mali destek sunduklarını kaydetti.



Otizmli bireylere özel kurs programları



MEB ve YÖK ile birlikte eğitim alanında yapılan çalışmalara da değinen Bakan Selçuk, “Özel eğitim hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenmiş olup, bu kapsamda 81 ilden 893 formatör yetiştirildi. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan 250 rehberlik ve özel eğitim öğretmenine otizm spektrum bozukluğu alanında eğitim verildi. Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere 206 kurs programı hazırlandı” dedi.

“Erken çocukluk dönemi eğitimcisi programları açıldı”

Özel eğitim meslek okullarındaki 38 mesleki atölyenin, hafif düzey tanılı otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere sunulduğunu kaydeden Selçuk şunları söyledi: “Çeşitli sanat ve spor dallarında yetenekli olan otizmli bireyler kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı ile değerlendirilmeye başlandı. Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, kontenjanın yüzde 10’unun engelli öğrenciler için ayrılması sağlandı. Erken çocukluk dönemi eğitimcisi yetiştirilmesine yönelik önlisans, lisans, tezli/ tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.”

