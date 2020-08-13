Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki heyette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı.

Heyet, Azerbaycan'daki programları kapsamında Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılacak. Bakan Akar ve komutanlar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile de görüşecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurAzKartalı Tatbikatı'nın da planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı. Tatbikata ilişkin yeni görüntüler, "Tarihe sığmayan şana, bayrağa renk veren kana, ölümden korkmayan cana selam olsun" notu ile paylaşıldı.