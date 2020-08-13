Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan 'mücadeleden vazgeçmeyin' mesajı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadele mesajı verdi, "Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi insanlık bu savaşı da kazanacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 salgınının tüm dünyada her alanda hayatı etkilediğini belirtti.
Sağlığın salgının en dramatik tarafı olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, şunlara yer verdi:
"Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi insanlık bu savaşı da kazanacak. Kazananlar arasında olalım."
COVID-19 salgını tüm dünyada, her alanda hayatı etkiliyor. Sağlık, salgının en dramatik tarafı. Yorulduk. Ama vazgeçersek, korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi, insanlık bu savaşı da kazanacak. Kazananlar arasında olalım. pic.twitter.com/Zyu5CmCOuq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2020
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