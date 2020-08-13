Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün yıllardır Irak’tan Türkiye’ye yönelik saldırılarda bulunduğu hatırlatıldı. Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın öncelikle Irak’ın sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Bu hususta ülkemiz Irak ile iş birliğine hazırdır. Ancak Irak’taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır” denildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu durumu fırsat bilip Türkiye’ye yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütler de uyarılarak, teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlara son verilmesi istendi.