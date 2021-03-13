Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, bugün yeniden sokağa çıktı. Risk haritasına göre yüksek ve çok yüksek riskli iller bugün, düşük riskli ve orta riskli iller ise hem hem bugün hem de yarın 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Erken saatlerde evlerinden çıkan vatandaşlar, işlerine gitti, bazıları ise alışveriş yaptı.

İllerin Covid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritada, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Covid-19'la mücadelede "Kontrollü Normalleşme" döneminde atılacak yeni adımlara göre, yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.

Orta riskli kategorideki Ankara'da ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar günü kalktı. Türkiye genelinde sürdürülen 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise devam edecek.

Restoran ve kafeler

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde sabah 07.00 itibarıyla yüzde 50 kapasite ile kapılarını açtı.

İstanbul

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, öğlen saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlarla hareketlendi.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Üsküdar Sahili ve Salacak Sahili`nde vakit geçirdi.

Havanın güzel olmasından yararlanan İstanbullular, vaka sayılarındaki artışa rağmen hafta sonunda kendilerini dışarı attı.

Trabzon

Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen ‘Çok yüksek riskli iller’ arasında olan Trabzon’da normalleşmeye dair ilk adımlardan biri olan cumartesi kısıtlamasının kalkması ile vatandaşlar sahil, park ve bahçelere yöneldi.

Sivas

Kontrollü normalleşme süreciyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı iller arasındaki Sivas`ta yaşayanlar, güneşli havayı fırsat bilerek, cumartesi günü cadde ve sokaklara akın etti.