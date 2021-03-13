Bakan Pakdemirli, Erzurum'da 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen 29 ilin temsilcilerinin katıldığı "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" adlı sektör toplantısına katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, hem kuraklık hem koronavirüs salgınına rağmen sektörün ivme kaybetmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle tarımsal desteklerin arttığına işaret eden Pakdemirli, yıllara oranla büyüme oranın ise yüzde 65 seviyesine ulaştığını aktardı.

"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci"

İhracatta Türkiye tarihinin rekorunun kırıldığını ve en yüksek değeri aldıklarını hatırlatan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 10'uncu sırada. Cumhurbaşkanımız 2023’le ilgili ne hedefler koydu. Her alanda ilk 10 girmekti ve tarımda sizler sayesinde ilk 10’a girdik. Hedefimiz bunu daha ileri taşımak. Destekleri artırdık, 14 küsür milyardan 24 milyara geldik. AK Parti hükümetleri öncesinde desteğin olmadığı ama müdahale alımlarının da olduğu bir dönemi yaşadık. AK Parti döneminde de ağırlıklı bugüne kadar müdahale alımlarının olmadığı veya çok seyrek olduğu ama desteklerin hızlı arttığı dönemi yaşadık."