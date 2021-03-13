TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarını, İstanbul'da Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy sergisinin açılışının ardından yaptı.

Avrupa Parlamentosu'nun Suriye konulu kararına sert tepki gösterdi. Suriye'de askeri bulunan ülkelere, "Avrupa Parlamentosunda yer alan bazı ülkelerin askerleri var Suriye’de. Onlar ne iş yapıyorlar? Niye oradalar? " diye sordu.

“Türkiye aleyhine konuşurken utanmaları gerekir”

Türkiye'nin hukuki alt yapısı olduğuna dikkat çekti. Adana Mutabakatı'nı hatırlattı.

Meclis Başkanı Şentop, “Türkiye’ye yönelik saldırıları önleme konusunda, Suriye’de yapılmış olan Adana antlaşması diye bilinen bir anlaşmamız var. O anlaşmadan kaynaklanan uluslararası hukukun verdiği hakları ve yetkileri kullanarak sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdi" dedi.

Şentop, Avrupa'ya seslenerek, Türkiye'nin 4 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini de hatırlatarak, “Kim ne düşünürse düşünsün ama sadece bu olaydan dolayı Türkiye aleyhine konuşurken Suriye konusunda utanması gerekir" diye konuştu.

