Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 13:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soylu'ya taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi için baş sağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 13, 2021
Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu
Sıradaki Haber
Harbiyeliler Atatürk'ü andı: 1283, içimizde...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz