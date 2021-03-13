Bakan Akar, törenin yapıldığı Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na gelişinde Rektör Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Harbiyelilerden oluşan tören mangasını selamlamasının ardından Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile törenin yapılacağı salona geldi.

Törende konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Harbiyelilerin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin birer ferdi olarak bayraklaşan vatan topraklarının güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak, milletine hizmet amacıyla yetiştirildiğini belirtti.

Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan kahraman personele rahmet dileyerek sözlerine devam eden Yaralı, Atatürk'ün başarı ve türlü fedakarlıklarla dolu mesleki yolculuğunun 122 yıl önce Kara Harp Okulunda başladığını hatırlattı.

Atatürk'ün büyük bir askeri deha olmasında bu okulda aldığı eğitimin büyük katkısı olduğunu ifade eden Yaralı, Kara Harp Okulu personeli olarak üzerlerine düşen büyük sorumluluğun farkında olarak görevlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Harbiyelilere 5 dilde eğitim veriliyor

Geleceğin komutanlarını bilimsel yaklaşımlarla yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Yaralı, "Kara Harp Okulunda eğitim ve öğretimi çağın ihtiyaçlarına uygun olarak bilim, teknoloji ve askerlik sanatı yönünden geliştirilmesi çalışmaları okulumuzda sistemli bir şekilde devam etmekte, Harbiyeliler yeni teknolojiye ayak uyduracak donanım ve nitelikte yetiştirilmektedir." diye konuştu.

Okulun Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 14 askeri sınıfta muvazzaf subay yetiştirmeye devam ettiğini aktaran Yaralı, Harbiyelilere 5 dilde eğitim verildiğini bildirdi.

Fiziki gücü, sabır ve metaneti güçlü Harbiyelilerin yetiştirilmesi yönünde de eğitimlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Yaralı, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde başta en büyük Harbiyeli Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, tarih sahnesine çıktığımız ilk zamandan bugüne kadar vatan ve millet uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, onlardan aldığımız emanete sonsuza kadar sahip çıkacağımıza bir kez daha huzurlarınızda söz veriyoruz."

“1283, İçimizde ….”

Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende, sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283'e geldiğinde tüm Harbiyeliler geleneklere uygun olarak ayağa kalkarak "İçimizde" dedi.

Sonrasında Harbiyeliler, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız." ifadesini kullandı.

Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosunca hazırlanan "Maziden Atiye Harbiyeli Atatürk" adlı sahne gösterisi sergilendi. Tören, Harbiye Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Marşa, Bakan Akar ve TSK komuta kademesi de eşlik etti.

"TSK tüm coğrafyalarda yoğun bir mücadele içinde"

Törenin sonunda konuşan Akar, Harbiyelileri tebrik ederek koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin eksiksiz ve ilk günkü hassasiyetle uygulanmasının önemini vurguladı. Bakan Akar, “Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, başta ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatleri olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin hak ve menfaatleri dahil, bunları korumak ve kollamak için, onların haklı davalarında yanlarında olmak için Irak’ın kuzeyinde, Suriye’nin kuzeyinde, Libya’da, Afganistan’da, Kosova’da, Azerbaycan’da ve diğer coğrafyalarda yoğun bir mücadele içinde” diye konuştu.

"Ülkemiz, milletimiz, Silahı Kuvvetlerimiz sizlerden görev bekliyor"

Mezun olduktan sonra göreve başlayacak Harbiyelilerin söz konusu mücadelelerde önemli görevler üstleneceğini belirten Akar, Harbiyelilerin okulda aldıkları eğitiminden iyi faydalanmalarının ve kendilerini görevlere hazırlamalarının önemine değinerek, “Ülkemiz, milletimiz, Silahı Kuvvetlerimiz sizlerden görev bekliyor. Bu ciddiyet ve samimiyetle çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.

Bakan Akar ve beraberindekiler törenin ardından "Atatürk ve Sanat Sergisi"ni, faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı, Harbiyelilerle sohbet etti.

Törende yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takan öğrenciler ve davetliler, sosyal mesafe kurallarına uyarak programı izledi.