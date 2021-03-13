Gözler Kabine'de: Tedbirler yeniden ele alınacak
Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alınacak mı? Sokak kısıtlamaları geri gelecek mi? Bu soruların yanıtı Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nda netleşecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. İllerdeki vaka sayılarında artış var. Peki bu durum kısıtlamalara ilişkin yeni kararların alınmasına neden olur mu? Bu sorunun cevabı yeni haftanın ilk gününde belli olacak.
Risk durumuna göre karar verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kademeli normalleşme adımlarındaki son durum ele alınacak. Bazı illerde vaka sayılarında artış var. Mutasyonlu virüs vakalarında da benzer bir artış söz konusu. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.
Aşı çalışmaları
Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.