Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 11:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Süleyman Soylu'nun acı günü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti.
Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini, Twitter hesabından "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadeleriyle paylaştı.
Etiketler: Süleyman Soylu
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