MHP, 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'ndan önce reklam filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Partinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan 30 saniyelik video, parti genel merkezinin görüntüsüyle başlıyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" sloganıyla gerçekleştirecek büyük kurultayın reklam filminde milli beka vurgusu yaptı.