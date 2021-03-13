Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 20:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MHP'den Büyük Kurultay için reklam filmi
MHP'nin Büyük Kurultayı'nın reklam filmi, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, reklam filminde istikbal ve milli beka vurgusu yaptı.
MHP, 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'ndan önce reklam filmini sosyal medya hesabından paylaştı.
Partinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan 30 saniyelik video, parti genel merkezinin görüntüsüyle başlıyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" sloganıyla gerçekleştirecek büyük kurultayın reklam filminde milli beka vurgusu yaptı.
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