Yurt dışındaki FETÖ okulları Maarif Vakfı aracılığıyla millileştiriliyor

Türkiye'de özellikle 15 Temmuz sonrası Fetullahçı Terör Örgütü'ne ağır darbeler vuruldu.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında örgütün tüm kaynakları kurutuldu.

FETÖ'nün elindeki en büyük güç olan eğitim alanındaki varlığı da zayıflatıldı. Yurt dışındaki okulların kapatılması için Türkiye Maarif Vakfı devreye sokuldu.

Vakıf Başkanı Birol Akgün, "Yurt dışındaki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının birçoğu ya kapatıldı Türkiye'de olduğu gibi ya da millileştirilerek ilgili ülkelerin milli eğitim bakanlıklarının kontrolü altına alındı. Ya ilgili ülkenin güvendiği üçüncü taraflara devri sağlandı ya da Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi" dedi.

"400 küsur okulda 52 bin öğrencimizle hizmet veriyoruz"

Türkiye Maarif Vakfı'nın girişimleriyle, Afrika'dan Asya'ya 100 ülkede FETÖ'nün etkisi silinmeye çalışılıyor.

Akgün, "20 ülkede 200 küsur FETÖ iltisaklı okulu devralarak, içeriğini değiştirerek Türkiye Maarif Vakfı Okulları olarak varlığını devam ettiriyor. Türkiye Maarif Vakfı'nın işletmiş olduğu 400 küsur okulda 52 bin öğrencimizle hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Okullara ilgi azaldı

Bu çalışmalar, FETÖ okullarına olan ilgiyi de azalttı. Özellikle Balkan halkının, Türkiye'nin artan önemi ve Türkiye ile ilişkilerin güçlenmesini istedikleri için artık çocuklarını bu okullara göndermek istemediğini ifade eden Akgün, "Çünkü bu okullardan mezun olan çocukların diplomaları Türkiye'de kabul edilmiyor. Türkiye'de üniversite okuyamıyorlar, Türkiye'de iş kurmak istediklerinde oturma vizesi alamıyorlar" dedi.

Örgüt kan kaybını önlemek içinse türlü yöntemlere başvuruyor. Akgün, "Bazıları isim değiştirerek, şirket adı değiştirerek, Türkiye'nin bayrağını herhangi bir şekilde Türk okulu olduğunu gösterir sembollerden arındırılarak varlıklarını ticari kuruluşlar olarak devam ettirebiliyorlar." ifadelerini kullandı.