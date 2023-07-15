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Gündem
TRT Haber 15.07.2023 11:29

FETÖ'nün ABD'deki okul ağı en büyük finans kaynaklarından

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük finans kaynağı, Charter olarak bilinen sözleşmeli okullar. Terör örgütü, işlettiği okullar için ABD'den her yıl yaklaşık 800 milyon dolar fon alıyor.

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ABD, kirasından çalışanların maaşına kadar birçok kalemi karşılıyor. FETÖ'nün charter adıyla bilinen sözleşmeli okulları ABD'deki en önemli finans kaynaklarından biri.

ABD'de farklı eyaletlerde FETÖ tarafından işletilen yüzlerce okul var. Eyaletler içinde özellikle Teksas, Ohio, Kaliforniya, New Jersey gibi bölgeler ön plana çıkıyor. Terör örgütü için her okul ekonomik anlamda önem taşırken sadece New Jersey 'deki ve benzeri okullar için ABD hükumeti yıllık 60 milyon dolar fon ayırıyor.

Türkiye'nin hukuk mücadelesi

FETÖ bu okullarda yapılan temizlik ihalelerini yandaş şirketlerine veriyor ve bu okullarda kendi elemanlarına öğretmen olarak iş olanağı sağlıyor. FBI kayıtlarına göre okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarının yüzde 40'ı FETÖ'ye aktarılıyor. Okullardan FETÖ'ye aktarılan paranın yıllık 800 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.  Okulların bağlı olduğu bir üst kuruluş bulunmuyor. Farklı eyaletlerde bulunan okulların, farklı yasal yapılarla işletilmesi Türkiye'nin hukuki anlamda mücadelesini de zorlaştırıyor. 

FBI, ABD'de güvenlikle ilgili soruşturmaların yürütüldüğü en önemli merkezlerden. Bugüne kadar FETÖ ile ilgili yerel bazda bazı soruşturmalar yapılsa da federal anlamda önemli bir adım atılmadı. Bu durumun oluşmasında ABD hükumetlerinin tavrının da etkili olduğu düşünülüyor.

FETÖ'nün ABD'deki bu faaliyetleri karşısında, Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresi olan ve yurt dışında Türkiye adına eğitim faaliyeti yürütme yetkisine sahip Maarif Vakfı da ülkedeki çalışmalarını arttırıyor.

Maarif Vakfı'nın faaliyetleri

Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Ahmet Celal Özdemir, "200 öğrenci kapasitesi olan ana okulu öncesinden liseye uzanan bir okulumuz var. Bunun dışında yine aynı bölgede New Jersey'de yeni bir okul açmayı düşünüyoruz. Kapasitesi 500-600 civarında olacak. Uluslararası öğrencilerin de yatılı kalabileceği bir yurdu olan bir okul planlıyoruz önümüzdeki günlerde. O da tamamlandığında buradaki kapasitemisi artırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Maarif Vakfı'nın 67 ülkede temsilciliği 51 ülkede de eğitim kurumları bulunuyor.

Haber: Ali Artmaz
Kamera: Barbaros Sayılgan 

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