15 Temmuz Kahramanları: Fahrettin Yavuz

Fahrettin Yavuz, “15 Temmuz gecesi İstanbul uyuma, memlekete sahip çık” sloganlarıyla darbecilere karşı sokağa çıktı. Milli iradeye halel gelmesine engel olmak için Harbiye’deki TRT binası önüne gelen Yavuz, TRT binasını işgal eden darbecilerin açtığı ateşle şehadet şerbetini içti.

Ağabeyi Fuat Yavuz o karanlık geceyi anlattı.

"Dükkanda hemen karşımızda bir ablamız var. 'Fahrettin, oğlum bir şey olacak sana. İçimde bir his var. Gitme' diyor. "Abla, yarın çok geç olmaz mı? Bugün vatanın bize ihtiyacı var' diyor."

"10 ay dağlarda askerlik yaptı, şehit olamadım diye yakınırdı"

"Fahrettin çok vatansever bir insandı. Askerliğini Tunceli'de 10 ay dağlarda yaptı. Şehit olamadım diye yakınırdı hep. '10 ay dağlarda askerlik yaptık biz şehit olamadık' diye. Allah öyle bir şehitlik nasip etti ki daha güzelini..."

Fahrettin Yavuz, saatler 01.45'i gösterirken darbecilerin hedefi oldu.

"Bırak en fazla 10 kişi vururlar, yarım saate burayı alırız"

Fuat Yavuz, kardeşinin şehit düşmeden önce polis memuru ile olan diyaloğunu şöyle anlatıyor:

Şehit Yavuz: Bırak gidelim.

Memur: İnsanları vuruyorlar, görüyorsun ateş ediyorlar. Gitmeyin.

Şehit Yavuz: Bırak, en fazla 10 kişi vururlar. Ama biz bunları sabaha kadar beklemeyelim. Yarım saatte biz burayı alırız.

"Biz biraz yani Karadeniz'in vermiş olduğu o hırçınlıkla da yapıyoruz. Orada kardeşime direkt görüyorlar. Bir de kafadan nişan alıyorlar. Anlıyor. G3 mermisiyle kafasını beynin üçte iki dışarıdaydı. Düşünebiliyor musunuz? Yani kardeşimin kucağına düşüyor. Ahmet diye kardeşimin"

2 evladı yetim kaldı

35 yaşında şehitlik makamına erişen Fahrettin Yavuz'un arkasında Ali ve Mahmut isimli iki evladı ve güzel anılar kaldı.

"Fahrettin ailemizin en ufağıydı. Tabii bizde kazandibi derler. çok kıymetlidir kazan dipleri. Bambaşka bir çocukluk vardı. İş yerine birisi gelince yemek yedirmeden göndermezdi. Çaysız gidemezsin. Bir şey ikram etmeden kimseyi salmazdı. Herkesle iyi geçinip herkesin işini görmeye çalışan bir insandı."

Haber: Rasih Turanoğlu

Kamera: Ümit Kala