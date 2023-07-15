FETÖ'nün en büyük sığanağı: ABD

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen 20 yıldan uzun zamandır Pensilvanya'da 400 dönümlük arazide villaların olduğu bir çiftlikte yaşıyor. Yanında terör örgütünün diğer üst düzey yöneticileri ve o öldükten sonra örgütün başına geçmesi düşünülen isimler de var. Örgüt elebaşı ve üyeleri ABD'nin koruması altında yaşıyor.

Türkiye'de düzenledikleri 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde örgütün birçok üst düzey yöneticisi ABD'nin koruması altına girdi.

Örgütün medya tetikçisi Ekrem Dumanlı, FETÖ'nün TSK, Emniyet ve MİT sorumlularının bağlı olduğu Ahmet Kara, sözde medya sorumlusu Tuncay Opçin, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu, Fuat Avni hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen Aydoğan Vatandaş'ın yanı sıra, Hakan Şükür ve Amerikan vatandaşı olup soyadını değiştiren Enes Kanter de Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye karşıtı faaliyet sürdüren isimlerin başında geliyor.

Bir dönem Almanya'da bulunduğu bilinen ancak şu an nerede olduğuna dair net bilgiler olmayan Adil Öksüz'ün ailesi de ABD’de yaşayan FETÖ mensuplarından.

ABD'de lobi çalışmaları

ABD Kongresinde çıkan Türkiye aleyhtarı açıklama ve mektupların en büyük teşvikçisi de FETÖ... Örgüt, özellikle Ermeni ve Yunan lobilerinin Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine destek veriyor. Bazı Kongre üyelerini seçim dönemlerinde kampanyalarına yüklü miktarda bağış yaparak yanına çekiyor.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana başta Fetullah Gülen olmak üzere örgüt üyelerinin iadesi için defalarca başvuru yaptı. Başta hain darbe girişimi olmak üzere deliller binlerce sayfalık dosyalar halinde ABD Hükümeti ve Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı. Tüm bunlara rağmen, ABD'den bugüne kadar teröristlerin iadesine dair olumlu bir adım gelmedi.

ABD'deki firari FETÖ üyeleri ise şunlar: Elebaşı Fetullah Gülen, Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin, Alp Aslandoğan, Ehat Ercan, Vahap Uysal, Bilal Öztürk, Varol Güler, Namık Sercan, Recep Kendiricioğlu, Süleyman Bahçeci, Levent Bulut, Vedat Akgün, İbrahim Duya, Ali Tombak, Ali Gümüş, Nurcan Civelek, Adem Öksüz, Uğur Zengince, Nuh Gedik, Kemal Gür, Timur Saka, Tarık Çelik, Ahmet Özarslan, Levent Elibal, Serkan Günpınar, Zhandos Utegulov, Fatih Kandil, Volkan Akbaş, Bünyamin Karaduman, Adem Dökmeci, Ali Korkmaz, Rıza Ülker, Bülent Tarman, İsmail Özgür Zemrat, Gülseren Karagöz Akar, Burçin Öğrenir, Soner Tarım.