İstanbul darbecilere geçit vermedi

15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye tarihine kara bir leke olarak yazıldı. İstanbul, FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde kontrol edilmesi gereken kritik yerlerin başındaydı. İlk hareketlilik saat 22.00 sularında köprülerde başladı. Darbeciler, hem Fatih Sultan Mehmet hem de Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe kapattı.

Yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler, bunu peşinen söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yüzlerce kişi köprülere akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı meydanlara davet etmesiyle olayların seyri değişti. Yüzlerce kişi köprülere akın ederek, tanklara karşı direniş gösterdi. Hain darbecilerin köprüdeki saldırısında aralarında 2 polis memurunun da olduğu 34 kişi şehit oldu. Boğaz Köprüsü'nün o günden sonra ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişti.

Çengelköy'de destansı direniş

Kuleli Askeri Lisesi ile köprü arasında en stratejik nokta Çengelköy'dü. Halk orada da destansı bir direniş gösterdi.

Polis ve sivil halk, darbeci askerlerin geçişini engellemek için polis merkezinin önünde barikat oluşturdu. Darbeci komutanın 'direnenlere doğrudan vurun' emri üzerine çatışmalar sabaha kadar sürdü. 8 kişinin şehit düştüğü Çengelköy'de, hainler, kararlı mücadele sonucu geri püskürtüldü.

Basın yayın organlarına baskın yapıldı

Darbeciler, iletişim kanallarını da hedef aldı. Aralarında TRT'nin de olduğu basın yayın organlarına da baskın yapıldı. Acıbadem'deki Türk Telekom Binasına zorla girildi.

Bilgiler hızla yayınlınca hainlerde 'darbe engellenebilir' endişesi baş gösterdi. İletişimi kesmek isteyen darbeciler, Türk Telekom Bölge Müdürlüğü'ne geldi. O işgali engellemek isteyen 6 kişi burada şehit edildi. O kahramanlar sayesinde hainler amaçlarına ulaşamadı.

Vatan Emniyeti hedef alındı

İstanbul'da polisler de hainlerin hedefindeydi. İlk olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu Vatan Caddesi'ne gittiler.

Vatan Caddesi'nde halkın ve polisin direnişiyle karşı karşıya kalan darbeci askerler, hava desteği istedi. Ancak helikopterler, polisin yerden atışıyla caddeye iniş yapamayıp Topkule Kışlası'na geri döndü. Böylelikle hainler İstanbul Emniyeti'nden uzaklaştırıldı.

Hava trafiğini kontrol etmek istediler

Darbecilerin püskürtüldüğü bir diğer nokta ise havalimanıydı. Havalimanının giriş ve çıkışlarını kapatan darbeci askerler, hava trafiğini kontrol etmek için kontrol kulesine girdi. Ancak halk, darbecileri uzaklaştırmak adına, üzerlerine açılan ateşe rağmen büyük mücadele gösterdi. Nihayetinde direniş sonuç verdi ve özel harekat polisleri darbecileri kuleden uzaklaştırarak kontrolü yeniden sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan on binlere seslendi

Saatler 03.20'yi gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanına indi.

Kendisini karşılayan on binlere seslendi.

Onlar hangi yol başvururlarsa vursunlar, şunu bilmelerini özellikle istiyorum ki biz bu yola, bu kutlu davaya başımızı koymuşuz. Buraya biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Bir bir teslim oldular

Hain darbe girişimi halkın direnişi sayesinde başarıya ulaşmadı ve İstanbul'daki darbeciler bir bir teslim oldu. En son Boğaz Köprüsü'nde barikat kuran FETÖ'cüler sabah saat 06.42'de silah bıraktı.

İstanbul'da 99 kişinin vatan uğruna şehit olduğu o karanlık gece destansı mücadele sonucunda geride kaldı.

Haber: İrem Çöteli, Merve Güneş, Aslıhan Karslı, Büşra Çelik, Süleyman Kaçmaz