FETÖ'nün can simidi: Yunanistan

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, yurt dışına kaçan terör örgütü üyelerine ilk kucak açan ülkelerden biri Yunanistan oldu. Darbe girişiminin hemen ardından 8 FETÖ’cü helikopter ile Yunanistan’a kaçtı.

Türkiye'nin ısrarlı iade talebine Yunanistan'dan olumlu yanıt gelmedi. Yunan hükümeti hem FETÖ’cüleri serbest bıraktı, hem de onlara sığınma hakkı verdi. FETÖ'cü 8 teröristin, "olası bir MİT operasyonu" endişesiyle Yunan makamlarınca ülke dışına gönderildiği iddia edildi.

Yunanistan’ın terör örgütü üyelerine kucak açması bununla sınırlı değil. Örgütün önde gelen isimleri Türkiye’den kaçarken Yunanistan’ı kurtarılmış bölge olarak gördü. Abdullah Bozkurt, Cevheri Güven gibi terör örgütü üyelerinin bir süre burada kaldığı, ardından başka ülkelere geçtiği iddia ediliyor.

FETÖ elebaşından Atina'ya mesaj

Yunan medyası her fırsatta FETÖ’cülere gazete sayfalarını ve televizyon kanallarını açmaya devam ediyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yazılan ve Yunancaya çevrilen bir kitap 2021 yılında piyasaya sürüldü. Terör örgütü lideri de kitabın tanıtım etkinliğine bir video mesaj ile katıldı. Mesajında, FETÖ mensuplarına kucak açan Yunanistan'ı övmüş, "kardeş ülke olduğunu kanıtladı" demişti.

Hali hazırda Yunanistan’da yaklaşık 9 bin FETÖ üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor. FETÖ’cüler hala yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışıyor.