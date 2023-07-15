MİT'e tarihin seyrini değiştiren ihbar

Ankara Yenimahalle'deki Milli İstihbarat Teşkilatı'nda sakin geçen gün, saatler 14.20'yi gösterdiğinde gelen bir ihbarla hareketlendi.

O ihbar, sadece o günü değil, ülkenin geleceğini de değiştirdi. Gelen kişi Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşıydı. "Söyleyeceklerim çok önemli" dedi. Bu ihbarla hainlerin planı alt üst oldu.

İhbar üzerine dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan, doğruca Genelkurmay Başkanlığına gitti. Dönenim Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar'la görüştü.

Bu görüşme FETÖ'cü hainleri paniğe kapılmasına sebep oldu. Darbe planlarının deşifre olduğunu düşünen üniformalı teröristler, 16 Temmuz sabaha karşı saat 3’te planladıkları o kanlı kalkışmayı 15 Temmuz akşamı saat 20’ye çekti.

Ve işte, orada tarihin seyri değişti.

Çatışma sabah saatlerine dek sürdü

FETÖ'nün devleti ele geçirme planının önünde engel olan kurumların başında MİT geliyordu. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler, Teşkilat'ı hedefi aldı. Devletin ve ordunun içine çöreklenen bir grup vatan haini, saat 22.38'te MİT binasına ilk kurşunu attı. Çatışma, sabah saatlerine dek sürdü.

O gece bir destan daha yazan Teşkilat'ın isimsiz kahramanları, karargahı hainlere teslim etmedi.

Emniyet, hainlere bırakılmadı

O gece darbecilerin hezimete uğradığı bir diğer nokta, Ankara Emniyet Müdürlüğü idi.

Zırhlı personel taşıyıcılar ile gelen hainler, hedef gözetmeksizin polis ve vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Ancak tahmin etmedikleri bir direnişle karşılaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bombalarla saldıran FETÖ'cü hainler, 7 kahraman polis ve 6 sivil vatandaşı şehit etti. Ancak hain terör örgütü amacına ulaşamadı. Teşkilat, Ankara Emniyetini FETÖ'cülere teslim etmedi.

Darbecilerin delik deşik ettiği Ankara Emniyet Müdürlüğü binası yıkılarak yenisi yapıldı. Tıpkı, FETÖ'cü hainlerden temizlenen Emniyet Teşkilatı'nın güçlenerek yükselmesi gibi.

Haber: Emin Kuvat

Kamera: Yasin Güngör