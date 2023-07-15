Açık 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.07.2023 09:41

MİT'e tarihin seyrini değiştiren ihbar

15 Temmuz'da öğle saatlerinde MİT yerleşkesine gelen bir ihbar, tarihin seyrini değiştirdi. Dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ihanet planını dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la paylaşmasıyla FETÖ'cü hainler paniğe kapıldı. Erkene çekilen ihanet planına ne millet ne de Teşkilat'ın isimsiz kahramanları geçit verdi.

okuma süresi
Okuma süresi

Ankara Yenimahalle'deki Milli İstihbarat Teşkilatı'nda sakin geçen gün, saatler 14.20'yi gösterdiğinde gelen bir ihbarla hareketlendi.

O ihbar, sadece o günü değil, ülkenin geleceğini de değiştirdi. Gelen kişi Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşıydı. "Söyleyeceklerim çok önemli" dedi. Bu ihbarla hainlerin planı alt üst oldu.

İhbar üzerine dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan, doğruca Genelkurmay Başkanlığına gitti. Dönenim Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar'la görüştü.

Bu görüşme FETÖ'cü hainleri paniğe kapılmasına sebep oldu. Darbe planlarının deşifre olduğunu düşünen üniformalı teröristler, 16 Temmuz sabaha karşı saat 3’te planladıkları o kanlı kalkışmayı 15 Temmuz akşamı saat 20’ye çekti.

Ve işte, orada tarihin seyri değişti.

Çatışma sabah saatlerine dek sürdü

FETÖ'nün devleti ele geçirme planının önünde engel olan kurumların başında MİT geliyordu. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler, Teşkilat'ı hedefi aldı. Devletin ve ordunun içine çöreklenen bir grup vatan haini, saat 22.38'te MİT binasına ilk kurşunu attı. Çatışma, sabah saatlerine dek sürdü.

O gece bir destan daha yazan Teşkilat'ın isimsiz kahramanları, karargahı hainlere teslim etmedi.

Emniyet, hainlere bırakılmadı

O gece darbecilerin hezimete uğradığı bir diğer nokta, Ankara Emniyet Müdürlüğü idi.

Zırhlı personel taşıyıcılar ile gelen hainler, hedef gözetmeksizin polis ve vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Ancak tahmin etmedikleri bir direnişle karşılaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bombalarla saldıran FETÖ'cü hainler, 7 kahraman polis ve 6 sivil vatandaşı şehit etti. Ancak hain terör örgütü amacına ulaşamadı. Teşkilat, Ankara Emniyetini FETÖ'cülere teslim etmedi.

Darbecilerin delik deşik ettiği Ankara Emniyet Müdürlüğü binası yıkılarak yenisi yapıldı.  Tıpkı, FETÖ'cü hainlerden temizlenen Emniyet Teşkilatı'nın güçlenerek yükselmesi gibi.

Haber: Emin Kuvat

Kamera: Yasin Güngör

ETİKETLER
15 Temmuz Darbe Girişimi MİT
Sıradaki Haber
FETÖ'cü hainler korku içinde helikopterle kaçtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
DEİK, Erdoğan'ın körfez turunda, 200 iş insanıyla çıkarma yapacak
11:55
TMSF'ye devredilen şirketlerin bilançosu katlanarak artıyor
12:02
Bakan Fidan: Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz
11:43
FETÖ'nün ABD'deki okul ağı en büyük finans kaynaklarından
11:30
Darbecilerin İstanbul'daki hedefleri arasında TRT de vardı
11:41
15 Temmuz Kahramanları: Hainler Celalettin İbiş'i sırtından vurdu
Erzincan’da daha önce görülmemiş kiraz rekoltesi
Erzincan’da daha önce görülmemiş kiraz rekoltesi
FOTO FOKUS
Tarihinde ilk kez bombalandı: Gazi Meclis...
Tarihinde ilk kez bombalandı: Gazi Meclis...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ