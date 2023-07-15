FETÖ'cü hainler korku içinde helikopterle kaçtı

Vatanı korumak için köprüye koşan sivil halka defalarca ateş açtılar. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca, helikoptere binip kaçtılar.

İstanbul'da o uzun gecenin en kilit noktalarından biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsüydü. FETÖ'cü hainler, köprüyü trafiğe kapattı, darbe girişimini bastırmak için gelen sivillere acımasızca ateş açtı. Halk üzerlerine mermi yağmasına rağmen direnişten vazgeçmedi. Canları pahasına sabaha kadar mücadele etti.

Saatler ilerledikçe darbe girişiminin başarısız olacağını anlayan hainler, köprüde sıkışıp kaldı. Kaçmak için yardım istediler.

Darbeci hainler helikopterle kaçtı

Saatler sabaha karşı 04.30'u gösterirken darbeci pilot kerime Yıldırım'ın kullandığı helikopter Üsküdar'a geldi. Darbeci pilotun amacı köprüde kalkışmaya katılan darbeci askerleri kaçırmaktı. O helikopter Nakkaştepe'de köprüye çok yakın olan ana yola iniş gerçekleştirdi. Helikopteri gören darbeci askerler de koşarak helikoptere bindi.

Dört darbeci askerin panik halinde bindiği helikopter birkaç saniye içinde yeniden havalandı. Hainlerin pilotluğunu yapan eski üsteğmen Kerime Yıldırım, kaçan o FETÖ'cüleri Atatürk Havalimanına götürdü.

Helikopteri kullanan Yıldırım da cezasız kalmadı, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Haber: Semih Çalışkan

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı