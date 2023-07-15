Darbeciler o gece ulusal yayınları karartmak istediler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün amacı bu yayınların halka ulaşmasını engellemek, ümidi kırmaktı.

Bunun için 15 Temmuz gecesi saat 21.00'de 13 darbeci Cumhurbaşkanlığı Muhafız alayından helikoptere bindi.

Darbecilerin hedeflerinden biri TÜRKSAT Genel Müdürlüğü'ydü. Amaçları ise yurdun dört bir yanındaki direnişin ekranlara yansımasını engellemekti. Ancak planladıkları gibi olmadı.

Nizamiyeyi taradılar

Kuruma darbecilerin geldiğini öğrenen Tesisler İşletme Direktörü Ahmet Özsoy, Güvenlik Amiri Ferhat Derecik ve çalışma arkadaşı Ali Karslı ile birlikte arabayla nizamiyenin önüne gitti.

Hainlere "dur" demek için kuruma girmek istediler. Ancak darbecilerin mermilerinin hedefi oldular.

Darbecilere direnen Ahmet Özsoy ve Ali Karslı orada şehit düştü. Ferhat Derecik yaralı olarak kurtuldu. Derecik, o anları şöyle anlatıyor:

"Ateş aldıktan sonra her taraf kandı. Size onu söyleyeyim yaşadığım manzarayı anlatmam gerçekten çok zor. İlk ateş, taranmaya başladıktan sonra ben sadece kafamı eğdiğimi hatırlıyorum. Ali Bey'in vefat ettiğini gördüm çünkü kafası elime düştüğü için gördüm"

"Yayını kesin talimatı" verdiler

Darbeci hainler; tüm ulusal yayınları kesmek, Türkiye'yi darbenin bastırılmaya başlandığından habersiz bırakmak için harekete geçti.

Teknik ekipten çalışanları tehdit etti. Ancak, çalışanlar ulusal yayınları kesmedi.

Dönemin TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen de "Çalışanlarımızdan bir tanesi yerel yayın olarak tabir ettiğimiz daha az küçük bir kitleye hitap eden yayınları ekrandan kaldırmaya başlıyor. Dolayısıyla darbeciler ilk etapta yayınların kesilmeye başladığını düşünüyorlar." dedi.

Tüm çabalarına rağmen yayınların kesilmediğini fark eden hainlerin bir planı daha vardı. TÜRKSAT'ı bombalamak… O gece darbecilerin kullandığı savaş uçakları tesise 4 bomba attı.

15 Temmuz gecesi, TÜRKSAT'ın iki çalışanı şehit, 4 çalışanı gazi oldu. Kuruma 7 milyon liralık maddi zarar verildi.

Ancak yayınlar kesilemedi. Darbeciler yakalandı ve hakim karşısına çıkarıldı.

12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haber: Mücahit Dereli

Kamera: Mert Karacand