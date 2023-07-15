15 Temmuz Kahramanları: Mehmet Kocakaya

15 Temmuz ihaneti Kocakaya Ailesi'nin yüreğinde de asla dinmeyecek bir acıya neden oldu.

Şehit Mehmet Kocakaya, henüz 22 yaşındaydı. Ankara'da güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara indi.

Arkadaşıyla birlikte önce MİT'in önüne gitmek istedi. Yollar kapalı olduğu için gidemedi. Aracını Maltepe Camii'nin yakınına bıraktı. Genelkurmay binasının önüne yürüdü. Korkusuzca darbecilerin karşısına çıktı.

3 gün sonra yeni yaşını kutlayacaktı. Ancak mümkün olmadı. FETÖ'cü hainlere "dur" demek için şehadete yürüdü. Geride hatıralarının yanı sıra gözü yaşlı, alnı ak, yüreği gurur dolu anne ve baba bıraktı.

Baba Mevlüt Kocakaya, şöyle anlatıyor:

"Vatanı çapulculara verecek değiliz. Bu ülkeyi bölemezler. Bu bayrağı indirmek kolay mı? 10 tane çocuğum olsa yine veririm. Canımı da veririm. Darbede, evden çıkıyor, benden habersiz. Doğum gününe 3 gün var. O elbiseleri giyiyor. Arkadaşıyla birlikte kafeye gidiyorlar. Gençlik işte telefonla oynarken sayın Cumhurbaşkanımız sokağa davet ediyor darbe var diye o da oradan çıkıyor."

"Hayali şehit olmaktı"

Anne Meral Kocakaya ise duygularını şu şekilde dile getiriyor:

"6 yaşındayken başlamıştı 'şehit olacağım' diye. Vatan için, devlet için çıktı yola. Uzay boşluğunda yaşıyor gibiyiz. Hiçbir şeyin değeri yok. Tadı yok, tuzu yok o olmayınca. Çok saygılı, sevgili, büyükle büyük, küçükle küçüktü. Gelirdi ayaklarımın altını öperdi. Çok değerli bir evlattı. Karnıyarık, oturtma, cacık... Gerçi ne yapsam onu yerdi."

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Mevlüt Kocakaya, o gece ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Genelkurmay'ın önünde de askerler silah tutmuş. Onlar kapıyı kırıp içeri giriyor. Askere, 'Kime silah tutuyorsunuz? Düşman mı var burada' diyor."

Bu konuşmadan sonra sivillerin üzerine helikopterden ateş açıldı. Darbeci hainler hedef gözetmedi. Mehmet Kocakaya da orada başından vuruldu.

"Ateş sonucu burası darbe görüyor. Bir de askerden yiyor oraya düşüyor. Arkadaşı bakıyor ki, Mehmet düşüyor. Varıyor Mehmet'in yanına bakıyor ki çocuk kan içinde. Demiş ki, 'anama babama iyi bakın' demiş. Kelimeyi şehadet getirmiş. Vefat etmiş. Gurur duyuyorum oğlum ile."

Acı haberin üzerinden tam 7 yıl geçti. Anne ve babası, 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden biri olan Mehmet Kocakaya'nın odasını hiç bozmadı.

"Resimlerini tek tek öperim. Bir takımı vardı. Giderken çıkardığı pantolon var. Kokusu üzerinde duruyor. Dizime yatardı saçlarını okşardım. Onu çok severdi. 'Anne sana bir şey diyeceğim kızar mısın?' dedi. 'Ne oğlum' dedim. 'Anne ölsem ne yaparsın' dedi. 'Ölsen, ben de ölürüm' dedim. Ama deyince ölünmüyor."

Haber: Emin Kuvat