Torba yasa Resmi Gazete'de

Düzenlemeyle emekli aylıklarında yüzde 25 artış sağlanacak. İşverene asgari ücret desteği 500 liraya çıkarılırken, süresi de yıl sonuna kadar uzatılacak.

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenleme de 1 yıl daha geçerli olacak.

Ayrıca 31 Temmuz itibarıyla koronavirüs izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek.

Koronavirüs salgını döneminde kesilen idari para cezaları iade edilecek.

Araç sahipleri bir sefere mahsus olmak üzere ek MTV ödeyecek.