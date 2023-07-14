Efkan Ala'dan anayasa vurgusu

Efkan Ala sivil anayasa vurgusu yaparak şöyle konuştu:

"Türkiye bir sivil anayasa yapma noktasına gelmiştir. Meclisimizde sivil bir anayasa yapalım ve bir daha Türkiye bu tür hadiselerle karşılaşmasın. Bazen zayıf iktidarlarda gelebilir ama o zaman bile Türkiye kurumsal kimliğini tutabilsin. Türkiye sapasağlam olsun ve daha sonrasında da böyle sorunlarını çözebilen bir Türkiye olsun onun için de biz yeni anayasayı bu normların en başına koyuyoruz ve diyoruz ki yeni anayasa."

"Millet iradesini, temel hak ve özgürlükleri garanti altına alan bir anayasa"

Ala, millet iradesini, temel hak ve özgürlükleri garanti altına alan bir anayasaya dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye'nin 100 üncü yılında Türkiye yeni bir anayasa ile sivil anayasayla millet iradesine tam yansıtan ve millet iradesini, temel hak ve özgürlükleri garanti altına alan, iyi işleyen bir idareyi bir yönetimi dizayn etmiş olan güçlü Türkiye'yi inşa edecek olan, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş en kalkınmış 10 ülkesi arasına sokacak bir anayasa yapalım."

Dönemin İçişleri Bakanı olan Ala, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve millet iradesi zaferle o geceyi taçlandırdı"

FETÖ'nün dış istihbarat örgütlerinin maşası olduğunu ve hep öyle hareket ettiğini söyleyen Ala, "15 Temmuz'da onun bir sonucu ama Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve millet iradesi zaferle o geceyi taçlandırdı" dedi.

"TRT alınacak ve neye mal olursa olsun alındığına dair yayın yapılacak"

Efkan Ala, 15 Temmuz gecesi kriz masası kurduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"O alçak darbe girişimi bertaraf edilinceye kadar mücadele edilecek talimatlarımızı verdik. O arada TRT'den o menum bilgiyi zorla okuttular, biz o zaman Emniyet Genel müdürlüğümüzde oraya gidin mutlaka TRT alınacak ve neye mal olursa olsun alındığına dair yayın yapılacak diye talimat verdik. Gerekirse yıkılması gereken yer varsa yıkın çünkü onun sembolik değeri vardı"

"Cumhurbaşkanı iradesiyle millet duruma el koydu"

Cumhurbaşkanının iradesiyle milletin duruma el koyduğunu söyleyen Ala, "Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt göstermeden dirayetiyle iradesiyle meseleye de vaziyet etti. Hepimizde seferber olduk, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla millet, liderinin arkasında kadroları ile birlikte duruma el koydu ve bir demokrasi tarihi yazıldı" değerlendirmesinde bulundu.