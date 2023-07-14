İletişim Başkanı Altun: Millet darbecilere darbe vurdu

Fahrettin Altun, 15 Temmuz sonrasında terörle mücadelede atılan adımların önemine dikkati çekerek "Türkiye’nin terörle mücadelesi çok daha güçlü ve çok daha etkin" dedi.

Altun şöyle konuştu:

"O gün uluslararası alandaki egemenler Türkiye’de bir yönetim değişikliği yapmak için bir kirli örgütü hain bir terör örgütünü kullandılar. Ve millet buna lideri ile birlikte net bir şekilde darbe vurdu. Darbe yapmak isteyenlere darbe vurdu. Ve onları bertaraf etti."

"Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde direniş sergilendi"

15 temmuz'da milletin çok büyük bir irade ortaya koyduğunu söyleyen Altun,

"Dünyada demokrasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde darbe girişimine karşı direniş sergilendi. Bu vatanın bir gerçek tarihi var o gerçek tarihin içinde gerçek kahramanlar kurucu unsurlardır ve 15 temmuz da bu anlamda bu ülkenin bu vatanın tarihinde çok müstesna bir yere, çok özel bir yere sahiptir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz ve sonrasına ilişkin TRT Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.

Altun, 7 yılda terörle mücadelede gelinen aşamayı şöyle anlattı:

"Bu yedi yıllık süreçte bir taraftan da gördük ki bu hain örgüt hain terör örgütü devletten kurumlarımızdan temizlendiğinde devletimiz çok daha güçlü kurumlarımız çok daha güçlü. Artık Türkiye’nin terörle mücadelesi çok daha güçlü, çok daha etkin, az maliyetle ve daha büyük sonuçlar alacak şekilde devam etti."

Fahrettin Altun, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun önemine dikkati çekti.

"O gece meydanlara koşan herkes Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları"

15 Temmuz'da şehit düşenlerin, gazi olanların ve o gece meydanlara koşan herkesin Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Özgür tam bağımsız Türkiye’nin, daha güçlü daha müreffeh bir Türkiyenin adıdır Türkiye Yüzyılı. Türkiye yüzyılı bir vizyon projesidir. İşte bu Türkiye Yüzyılı'nın gerçekten ortaya çıkmasında gerçek kahramanlar var. Bunların arkasında yatan gerçek kahramanlar kimlerdir diye baktığımızda görüyoruz, çok yakın tarihte 15 Temmuz hain darbe girişimine, darbe görünümlü o işgal girişimine karşı çıkan o kahramanları görüyoruz."

