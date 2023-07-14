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Gündem
AA 14.07.2023 17:59

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "15 Temmuz" paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "15 Temmuz" paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Cennet Vatan" belgeselinin tanıtım filminin fragmanına yer verdi.

Belgeselin tamamının yarın bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını bildiren Yerlikaya, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında vatana kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper eden 51 cesur yüreğin şehit olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"O kahramanlarımızdan biri de, bu 'Cennet Vatan' ilelebet yaşasın diye tüm sevdiklerini ardında bırakan Cennet Yiğit'ti. Aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz'da şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. 2 bin 739 kahraman gazimize sağlık ve afiyet diliyorum. Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

 

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İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz Ali Yerlikaya
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