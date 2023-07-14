15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de darbecilerin hedefindeydi

Ne atılan bombalar ne kurşunlar. Hiçbiri onları yıldırmadı... Vatan için, demokrasi için, gelecek için oradaydılar. Darbeci hainlerin karşısında dimdik durdular.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biriydi.

"31 vatan evladı şehit oldu"

O gece atılan bombalardan ikisi Külliye'nin çevresine düştü. 31 vatan evladı şehit oldu, 181 kişi de gazi.

15 Temmuz'da milletin sağlam iradesinin sergilendiği adreslerinden biriydi Beştepe. Darbe girişiminin başlamasının ardından Külliye'nin ilk hedef olduğunu anlayan binlerce Ankaralı soluğu burada aldı. O sırada 6 tank ve onlarca FETÖ'cü Külliye'yi ele geçirmek için Beştepe yolundaydı.

Alarm durumuna geçen Külliye'deki koruma ekibi ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelini etkisiz hale getirdi. Dışarıdaki darbecilere direnenler ise öncelikle sivillerdi.

Etten duvar örüldü, 6 tank engellendi.... Aralarında rütbelilerin olduğu darbeciler gözaltına alındı.

Helikopterle girmeye çalıştılar

FETÖ'cüler Külliye çevresinden uzaklaştırıldı ama havadaki hareketlilik sürdü.

Bu kez helikopterler ile Beştepe'nin avlusuna inmeye çalıştılar. Üstelik buna iki kez yeltendiler. Ancak o girişime de engel olundu.

Darbeci hainler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ele geçiremeyince halkın üzerine bomba yağdırmaya başladı.

16 Temmuz sabahında 2 bomba atıldı

16 Temmuz sabahında darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları belirdi gökyüzünde. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresine peş peşe iki bomba atıldı. O bombalardan biri Millet Camii'nin önüne düştü.

15 Temmuz'da Akıncı üssü gibi darbecilerin bir diğer karargah noktası Jandarma Genel Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yanı başındaydı.

Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve ekibi orada tuzağa düşürüldü. Darbeciler Aslan'ı başından vurdu, ağır yaraladı.

Polisler ile darbecilerin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki çatışması sabaha kadar sürdü. Saat 08.36'da özel harekat polisleri, binayı hainlerden temizledi.

Haber: Ahmet Yılmaz

Kamera: Veysel Dişbudak