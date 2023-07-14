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TRT Haber 14.07.2023 21:46

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Muğla Milas’taki orman yangını havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda kontrol altına alındı” dedi.

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: İHA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas’ta çıkan yangın ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı, “Muğla Milas’taki orman yangını havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren alevlere karşı zamanla yarışan Orman Genel Müdürlüğü personelimizin ve diğer tüm kurum çalışanlarımızın emeğine sağlık” ifadelerine yer verdi.

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