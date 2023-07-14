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TRT Haber 14.07.2023 23:59

Ek bütçe teklifi kabul edildi

Ek Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz, bütçenin ağırlıkla deprem bölgesinin yeniden inşasında kullanılacağını ifade etti. Ek bütçe büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar lira olacak.

Ek bütçe teklifi kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ek bütçe teklifinin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.

Yılmaz şunları söyledi:

"Küresel düzeyde sürmekte olan yüksek enflasyon, tedarik zincirindeki aksaklıklar, emtia fiyatlarındaki dalgalanma Rusya ve Ukrayna savaşı ve son olarak yaşadığımız deprem felaketi makro ekonomide görünüm ve varsayımlarda ciddi değişimlere yol açmıştır."

Yılmaz, küresel gelişmelerin yanısıra 6 şubat depremlerinin kamu harcamalarında ciddi artışa neden olduğunu ifade etti.

En büyük pay AFAD ile Hazine Bakanlığının

Depremle ilgili sadece merkezi bütçeden 762 milyar lira harcama yapılacağını söyleyen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle şubatta yaşadığımız asrın felaketinde depremin izlerini silmek için ivedilikle başladığımız çalışmalar kamu harcamalarında ciddi artışlara neden oldu. 104 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu gelişmeler gelir beklentilerimizi gider harcamalarımızı ve ihtiyaçlarımızı değiştirmiştir. Bu yıl sadece merkezi yönetim bütçesinden depremle ilgili harcamamız 762 milyar lirayı bulacaktır"

Kabul edilen teklifle Cumhurbaşkanlığına 1 trilyon 119 milyar lira ek bütçe sunulması ön görüldü.

Ek bütçede en büyük pay AFAD ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı.

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