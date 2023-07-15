Hainlerin o gece ilk hedefi Genelkurmay Karargahı oldu

O karanlık gecenin en önemli adresiydi Genelkurmay Karargahı. FETÖ'cüler hain planları için karargaha baskın yaptı. İlk şehit orada verildi.

15 Temmuz 2016'da hareketlilik ilk Genelkurmay Karargahı'nda başladı. O dönem Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ın toplantısında konu, bir grup askerin emir dışı hareketliliği idi.

O gece karargahta neler yaşandı?

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na denetlemeye gönderildi. Darbeciler bu görüşme ve teftişten, deşifre olduklarını düşündü. Gece 3'te başlayacak darbe planı erkene alındı. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Genelkurmay Başkanlığı'nda ilk silah sesi duyuldu.

Planlarının deşifre olması üzerine erken hareket eden darbeciler işte böyle girdi karargaha. Elleri tetikteydi, korumalar ise neler olduğunu anlamaya çalışıyordu.

Karargah koridorlarında darbecilere sivil giyimli hainler de eşlik ediyordu.

33 üniformalı darbecinin hedefinde ordunun komuta kademesi vardı. Hulusi Akar, Salih Zeki Çolak ve Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu 11 general derdest edilip, darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ne götürüldü.

15 Temmuz'un ilk şehidi

O gece karargahta görevli Astsubay Piyade Başçavuş Bülent Aydın darbecilere karşı koydu. Çatışma çıktı, şehit oldu. Adını tarihe "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yazdırdı.

İçeride bunlar yaşanırken karargahın dışında yoğun bir kalabalık vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren yüzlerce kişi Genelkurmay'a akın etti. FETÖ'cü teröristlere en sert cevap da yine o kalabalıktan, halktan geldi.

FETÖ'cülerin kontrolündeki tanklar sivilleri ezdi, karargahtan ve helikopterden halka ateş açıldı. O gece karargahta 12 şehit verilirken 42 kişi de gazi oldu.

İhanet gecesinin sabahında Genelkurmay Karargahı teröristlerden temizlendi.

Darbe girişimine karışanlar tek tek tespit edilip yakalandı. FETÖ'cüler yaptıklarının hesabını ise adalet önünde verdi.