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TRT Haber 15.07.2023 10:22

Darbe girişimi cezasız kalmadı: 4891 darbeciye hapis cezası verildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tümü tamamlandı. Bu davalarda 4 bin 891 darbeciye hapis cezası verildi. Aralarında 85 eski generalin olduğu 1634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Türkiye'nin kalbinde terör estiren, Gazi Meclis'i bombalayan hain pilotlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyen FETÖ'nün suikast timi, darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü koridorlarında o gece dolaşan üniformalı ve sivil elebaşları, Genelkurmay Başkanlığı'nda darbe girişimini planlayanların oluşturduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri, ihanetin hesabını mahkeme salonlarında verdi.

Davaların tümü sonuçlandırıldı

Hain kalkışmanın ardından ülke genelinde 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü, 289 dava açıldı. Sanık sayısının çok olması üzerine Sincan Cezaevi Kampüsü içinde özel duruşma salonları oluşturuldu. Genelkurmay çatı, Akıncı, Muhafız Alayı gibi en önemli darbe girişimi davalarının çoğu Ankara'da görüldü.

Yaklaşık 6 yıllık yargılama süreçlerinin sonunda davaların tümü sonuçlandırıldı. Davalarda, 4 bin 891 sanık hakkında mahkumiyet kararı çıktı.

3 bin darbeciye ömür boyu hapis

Aralarında 85 eski general, 1116 eski subayın da bulunduğu 1634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 1366 sanık ise müebbet hapis cezası aldı. Müebbet hapis cezası verilenler arasında 24 eski general, 536 subay da yer aldı.

Mahkemeler, 1891 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda 2 bin 870 kişinin beraatine karar verildi.

Karara bağlanan bazı davalarda istinaf ve Yargıtay süreçleri de tamamlandı. Çok sayıda davanın ise istinaf ve temyiz incelemeleri sürüyor.

Haber: Burcu Şengül Bektaş

Kamera: Mikail Sevinç

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