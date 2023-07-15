Tarihinde ilk kez bombalandı: Gazi Meclis...

Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), hain darbe girişiminde FETÖ'cülerin hedefindeydi.

15 Temmuz akşamı her şey F-16 savaş uçaklarının başkent üzerinde alçaktan uçuşu ile başladı.

Milletvekilleri ölümü göze aldı

Namlularını Meclis'e çevirerek geçen tanklara karşı halk, sokaklarda direnişe geçerken, milletvekilleri de milli iradeye sahip çıkmak için Meclis'e koştu.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın talimatıyla toplantı hazırlıkları başladı. Milli iradenin kalbinde yanan ışıklar geceyi aydınlattı. Bu sebeple Meclis, FETÖ'cü hainlerin hedefi haline geldi.

İktidar-muhalefet ayrımı olmadan vekiller Meclis'teydi. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde, Genel Kurul açıldı. Türk siyasi tarihinin en zor oturumlarından biri olan oturuma 106 milletvekili katıldı.

Hainler ilk bombayı Meclis bahçesine bıraktı

Milletvekillerini korkutmaya çalışan hainler ilk bombayı 02.33 sıralarında Meclis bahçesine bıraktı.

İkinci bomba Meclis ana binada Başbakanlık makam odasının yanındaki koridora atıldı..

Binaya büyük zarar veren patlama ile Genel Kurul Salonu toz bulutu ile kaplandı.

O gece hainler, 3 bomba ile Meclis'i hedef aldı. Ana binada büyük hasar oluştu ancak milletvekilleri milli iradeye sahip çıkmaktan çekinmedi.

3'üncü bombanın ardından milletvekilleri sığınağa geçti. İlk kez kullanılan sığınak, sabaha kadar vekillere ev sahipliği yaptı. Darbeye karşı tek ses olan ortak bildiri de orada hazırlandı. Bildiri, 16 Temmuz'da Gazi Meclis'te yapılan özel oturumda okundu.

3 bombayla 30'dan fazla kişi yaralandı

Atılan 3 bombayla Meclis'te 30'dan fazla kişi yaralandı. Bombalanan yerler ise FETÖ'cü darbecilerin ihanetinin unutulmaması için saldırı sonrasındaki haliyle bırakıldı.

O gece milletvekilleri Gazi Meclis'e sahip çıktı. Bombalar büyük hasar verse de Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradeye gölge düşmesine engel oldu.

Haber: Abdulbaki Açıkgöz

Kamera: Hakan Aykaç