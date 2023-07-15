İhanetin hesabını mahkeme salonlarında verdiler

Kumpas süreci yıllara yayıldı. Devlet organlarına yavaş yavaş sızdılar. Bunların başında yargı vardı.

Dersane ve okullar kurdular. Yetiştirdikleri öğrencileri hakimlik, savcılık sınavlarına hazırladılar. Bu kişilerin seçilmesi için sınav sorularını çalmaktan mülakatlarda torpil yapmaya kadar her türlü kirli oyunu mübah saydılar. Bir hakim ve savcı gözüken bir kişi aynı zamanda aslında örgütün bir militanı haline geldi ve örgütten talimat alır hale geldi. İlk planları 7 Şubat 2012'de devreye girdi. O dönem MİT Müsteşarı olan Hakan Fidan dahil 5 kişi ifadeye çağrıldı.

Hainler, MİT kumpası başarısız olunca yargı darbesine teşebbüs ettiler. 17-25 Aralık kumpası ters tepti. Bu tarihten sonra emniyet ve yargı içindeki terör örgütü üyelerinin tasfiye edilmeye başlamasıyla örgüt üyeleri paniğe kapıldı ve 3 yıl kadar pusuda beklediler.

"Bu bir günlük bir operasyon değil"

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Av. Mehmet Alagöz, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde, "Bu bir günlük bir operasyon değil. Uzun vadeli bir operasyon. Zaten Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine bir talimatı vardı. Güçlü oluncaya kadar her şeye sessiz kalın. Bir hakim ve savcı gözüken bir kişi aynı zamanda aslında örgütün bir militanı haline geldi ve örgütten talimat alır hale geldi.

Hükumet o dönemde buna karşı mücadale ederken Cumhurbaşkanımız aslında pek çok alanda da yalnız kalmıştı. Özellikle MİT Müsteşarı'nı ifadeye çağırma sürecinden sonra Cumhurbaşkanımızın buna karşı duruşu. MİT Müsteşarı'nın direnişi, sonrasındaki yasal değişiklikler artık örgüt bir şekilde yargı darbesi yapmaktan başka bir çare bulamadı ve önce bunu denedi. 17-25 Aralık süreci örgütün artık gerçek yüzünü topluma, bütün kamuoyuna gösterdiği bir an.

15 Temmuz darbesiyle beraber olağanüstü hal tedbirleri alındı. Hatırlarsanız bir gecede 3 bin 500 - 4 bin civarında hakim ve savcı açığa alındı. Sonra bunlar hakkında soruşturmalar yapıldı. Büyük bir çoğunluğu tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Türk milleti buna direndi, darbecilere geçit vermedi

Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde hain darbe girişimine kalkıştılar. Ancak vatansever Türk milleti buna direndi, darbecilere geçit vermedi. O tarihten itibaren FETÖ üyeleri tek tek yakalanmaya ve yargı önüne çıkarılmaya başlandı. Bugüne kadar 693 bin 162 FETÖ'cü hakkında adli işlem yapıldı. 122 bin 632 kişi için mahkumiyet kararı verildi. Toplam 15 bin 539 FETÖ mensubu tutuklu ve hükümlü olarak cezaevlerinde.

7 yıllık fiili darbe davalarındaki yargılama sürecinin sonunda 55 ilde açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. Bu davalarda 4 bin 891 kişi mahkum oldu. Aralarında 85 eski general, bin 116 eski subayın da bulunduğu bin 634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'nün ihanet timi ile Meclisi işgale yeltenen askerler de yargı karşısında hesap verdi. Karara bağlanan bazı davalarda istinaf ve Yargıtay süreçleri de tamamlandı. Çok sayıda davanın ise istinaf ve temyiz incelemeleri sürüyor.

Haber: Şeyma Vural