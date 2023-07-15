Darbecilerin İstanbul'daki hedefleri arasında TRT de vardı

FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi İstanbul'da da TRT'nin sesini kesmek istedi. Darbeciler Harbiye'deki TRT İstanbul Radyosu'na bomba ihbarı yalanıyla girdi.

O anları anlatan TRT Kameramanı Necmi Hastürk, "Arkadaşlardan biri dışarıya baktı, 'abi dışarıda bahçede askerler var, darbe oluyor herhalde' dedi. Ben de 'olur mu öyle şey bu saatte darbe mi olur, darbe dönemi mi kaldı' dedim" ifadelerini kullandı.

Binayı hızla boşaltmaya çalıştılar

Hainlerin ilk işi güvenlik görevlilerinin silahlarını almak oldu. Ardından hızla binayı boşaltmaya çalıştılar.

Koridorun askerlerle dolu olduğunu anlatan Hastürk, şöyle devam etti:

"Tamam burada artık işiniz yok, işiniz bitti. Hepiniz evinize dönün şeklinde sert bir şekilde telkinde bulundular. 'Bundan sonra ülkenin yönetimi de bizde, kurumun yönetimi de bizde' diye laf etti."

Binanın dışında ise TRT'yi korumak için toplanan binlerce kişi vardı. TRT çalışanları da vakit kaybetmeden Radyoevi'ne koştu.

Merkezle sürekli iletişim halinde olduklarını anlatan TRT Muhabiri Ferit Demirbaş ise, "Bir süre sonra arkadaşlarıma ulaştığım cep telefonları kapandı. Kurumun dahili numaralarını aradım ulaşamadık. Hemen kurumumuzun olduğu bölgeye geldik" dedi.

Yaşananların hiçbiri halkın direnişine engel olmadı

Silah sesleri, yıldırma atışları, hatta isabet eden kurşunlar... Cumhuriyet Caddesi'nde hain darbeciler ve halk karşı karşıyaydı.

Demirbaş, şunları söyledi:

"İlk duyduğum ve inanamadığım şey, polisin anonsundaki şu şey oldu: Asker yanlış yapıyorsun. Devletin sana emanet ettiği silahı bizlere ve halka doğrultma. Zaman ilerledikçe kalabalık giderejk artıyordu. Eşiyle helalleşmiş, çocuğunun alnından öperek sevdiklerini geride bırakmış hiç kimse bir adım geriye adım atmıyordu. Ben onların gözünde en ufak bir korku emaresi görmedim."

Yaşananların hiçbiri halkın direnişine engel olmadı. Sabaha kadar TRT'ye sahip çıktılar. Darbecilerin işgaline direnmek içi nbinlerce kişi Harbiye'deki Radyoevi'nin önüne geldi. O kanlı gecede Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Fas uyruklu Cevat Merrun şehit oldu, 50 kişi de yaralandı.

Ulus Yerleşkesi'ne 'terör tehdidi' yalanıyla girdiler

Hainler, yayınları durdurmak için TRT'nin Ulus binasını da işgal etmek istedi. Tam 43 darbeci asker, 4 askeri araçla TRT'nin Ulus Yerleşkesi'ne geldi. Ardından helikopterle gelen 10 kişilik bir grup daha darbeci askerlere katıldı. Silah zoruyla yayınları durdurdular. Dışarıda ise vatan, millet, bayrak diye koşan halk vardı.

O geceden geriye Harbiye'de yüzlerce mermi kovanı, Ulus'ta ise askeri araçlar, tüfek ve üniformalar kaldı.

Haber: Aslıhan Karslı

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı