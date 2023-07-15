15 Temmuz Kahramanları: Hainler Celalettin İbiş'i sırtından vurdu

"Acısı çok büyük, acısı çok büyük ama gururu ondan da büyük. "

Evlatları vatansız kalmasın diye canını verdi. Duvarda sazı, dolapta tespihleri, geride yüzlerce hatıra bıraktı.

53 yaşında ve 4 çocuk babasıydı.

Altındağ Belediyesi'nde çalışan Celalettin İbiş, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay’ın önünde sırtından vurularak şehit düştü.

Oğlu Yasin İbiş, babasını ve o gece yaşananları anlattı.

“Söz konusu ülkeyse, bayraksa, vatansa, hiç ailesini dahi görmeyen bir insandı. O gece de öyle oldu." Şehidin oğlu Yasin İbiş

Binlercesi gibi, darbe girişimini duyar duymaz sokağa fırladı. Üzerinde 15 Temmuz öncesi Çanakkale Şehitliğini ziyaretinde giydiği gömleği vardı. Darbecilere karşı mücadele için önce Ulus'a ardından Sıhhiye'ye yürüdü. Son olarak Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne kadar geldi.

Masum bir askeri korudu, hainler sırtından vurdu

“Nöbetçi kulübesinde bir tane asker korkmuş titriyor. Silahı falan atmış. Vatandaştan korkmuş. Sonra vatandaş bunun üzerine yürüyünce askerin önüne geçiyor. ‘Bu çocuğun bir suçu yok, bu normal bir asker, ana kuzusu bu’ diyor."

Su bulup askerin elini yüzünü yıkayıp başına da bir nöbetçi bıraktı. Tam o sırada hainler çatıdan halkın üzerine mermi yağdırıyordu.

“Bir polis geldi. ‘Çatıdan ateş ediliyor. Siz yan tarafa doğru sırayla kaçarsanız ben oranın dikkatini dağıtacağım.’ diyor. Babam eğilerek sırtından vuruluyor. Sadece son kelimesi vuruldum olmuş. Vurulunca yüz üstü yatıyor."

"Babamıza layık olmaya çalışacağız"

Oracıkta şehit düştü Celalettin İbiş, geride bir eş ve 4 evladını bırakarak.

“Ülkesine bayrağına, milletine yani milliyetçi bir insandı. Bu gururu ömür boyu biz yaşayacağız. Torunlarında da yaşatacağız inşallah, unutturmayacağız. Biz de babamıza layık olmaya çalışacağız inşallah.”

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Veysel Dişbudak